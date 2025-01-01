MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisValuesFunctionFormatCBData
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesFunctionFormatCBData（取得メソッド）
軸値の変換に関する追加データを含むことがあるオブジェクトへのポインタを取得します。
void* ValuesFunctionFormatCBData()
戻り値
軸値の変換に関する追加データを含むことがあるオブジェクトへのポインタ
ValuesFunctionFormatCBData（設定メソッド）
軸値の変換に関する追加データを含むことがあるオブジェクトへのポインタを設定します。
void ValuesFunctionFormatCBData(
パラメータ
cbdata
[in] 軸値の変換に関する追加データを含むことがあるオブジェクトへのポインタ