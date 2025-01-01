ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisValuesFunctionFormatCBData 

ValuesFunctionFormatCBData（取得メソッド）

軸値の変換に関する追加データを含むことがあるオブジェクトへのポインタを取得します。

void*  ValuesFunctionFormatCBData()

戻り値

軸値の変換に関する追加データを含むことがあるオブジェクトへのポインタ

ValuesFunctionFormatCBData（設定メソッド）

軸値の変換に関する追加データを含むことがあるオブジェクトへのポインタを設定します。

void  ValuesFunctionFormatCBData(
  void*  cbdata      // クラスオブジェクトへのポインタ
  ）

パラメータ

cbdata

[in]  軸値の変換に関する追加データを含むことがあるオブジェクトへのポインタ