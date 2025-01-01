ValuesFunctionFormatCBData (méthode Get)

Retourne un pointeur sur l'objet pouvant contenir des données supplémentaires sur la conversion des valeurs de l'axe.

void* ValuesFunctionFormatCBData()

Valeur de Retour

Un pointeur vers l'objet pouvant contenir des données supplémentaires sur la conversion des valeurs de l'axe.

ValuesFunctionFormatCBData (méthode Set)

Définit le pointeur vers un objet pouvant contenir des données supplémentaires sur la conversion des valeurs de l'axe.

void ValuesFunctionFormatCBData(

void* cbdata

)

Paramètres

cbdata

[in] Pointeur vers n'importe quel objet pouvant contenir des données supplémentaires sur la conversion des valeurs de l'axe