ValuesFunctionFormatCBData (Get-Methode)

Gibt den Bezeichner auf das Objekt zurück, welches zusätzliche Information für die Umwandlung des Achsenwertes beinhaltet.

void* ValuesFunctionFormatCBData()

Rückgabewert

Bezeichner auf das Objekt, welches zusätzliche Information für die Umwandlung von Werten der Achse beinhalten kann.

ValuesFunctionFormatCBData (Set-Methode)

Setzt den Bezeichner auf das Objekt der Klasse, welche zusätzliche Information für die Umwandlung von Achsenwerten beinhalten kann.

void ValuesFunctionFormatCBData(

void* cbdata

)

Parameter

cbdata

[in] Bezeichner auf das Objekt jeglicher Klasse, welches zusätzliche Informationen für die Umwandlung des Achsenwertes beinhaltet