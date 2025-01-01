Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCAxisValuesFunctionFormatCBData
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesFunctionFormatCBData (Get-Methode)
Gibt den Bezeichner auf das Objekt zurück, welches zusätzliche Information für die Umwandlung des Achsenwertes beinhaltet.
|
void* ValuesFunctionFormatCBData()
Rückgabewert
Bezeichner auf das Objekt, welches zusätzliche Information für die Umwandlung von Werten der Achse beinhalten kann.
ValuesFunctionFormatCBData (Set-Methode)
Setzt den Bezeichner auf das Objekt der Klasse, welche zusätzliche Information für die Umwandlung von Achsenwerten beinhalten kann.
|
void ValuesFunctionFormatCBData(
Parameter
cbdata
[in] Bezeichner auf das Objekt jeglicher Klasse, welches zusätzliche Informationen für die Umwandlung des Achsenwertes beinhaltet