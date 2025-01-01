Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCAxisValuesFunctionFormatCBData
ValuesFunctionFormatCBData (Método Get)
Retorna o ponteiro para o objeto que pode conter informações adicionais para converter os valores do eixo.
|
void* ValuesFunctionFormatCBData()
Valor de retorno
Ponteiro para o objeto que pode conter informações adicionais para converter os valores do eixo.
ValuesFunctionFormatCBData (Método Set)
Define o ponteiro para o objeto que pode conter informações adicionais para converter os valores do eixo.
|
void ValuesFunctionFormatCBData(
Parâmetros
cbdata
[in] Ponteiro para o objeto de qualquer classe que contém informações adicionais para converter os valores do eixo