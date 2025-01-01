DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCAxisValuesFunctionFormatCBData 

ValuesFunctionFormatCBData (Método Get)

Retorna o ponteiro para o objeto que pode conter informações adicionais para converter os valores do eixo.

void*  ValuesFunctionFormatCBData()

Valor de retorno

Ponteiro para o objeto que pode conter informações adicionais para converter os valores do eixo.

ValuesFunctionFormatCBData (Método Set)

Define o ponteiro para o objeto que pode conter informações adicionais para converter os valores do eixo.

void  ValuesFunctionFormatCBData(
   void*  cbdata      // ponteiro para objeto de classe 
   )

Parâmetros

cbdata

[in]  Ponteiro para o objeto de qualquer classe que contém informações adicionais para converter os valores do eixo