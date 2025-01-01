文档部分
ValuesFunctionFormatCBData（获得方法）

获得可能包含有关转换坐标轴值额外数据的对象指针。

void*  ValuesFunctionFormatCBData()

返回值

可能包含有关转换坐标轴值额外数据的对象指针。

ValuesFunctionFormatCBData（设置方法）

设置可能包含有关转换坐标轴值额外数据的类对象指针。

void  ValuesFunctionFormatCBData(
   void*  cbdata      // 类对象指针 
   )

参数

cbdata

[in]  包含有关转换坐标轴值额外数据的类对象指针