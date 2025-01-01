ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCAxisValuesFunctionFormatCBData 

ValuesFunctionFormatCBData (Метод Get)

Возвращает указатель на объект, в котором может содержаться дополнительная информация для преобразования значений оси.

void*  ValuesFunctionFormatCBData()

Возвращаемое значение

Указатель на объект, в котором может содержаться дополнительная информация для преобразования значений оси.

ValuesFunctionFormatCBData (Метод Set)

Устанавливает указатель на объект класса, в котором может содержаться дополнительная информация для преобразования значений оси.

void  ValuesFunctionFormatCBData(
   void*  cbdata      // указатель на объект класса 
   )

Параметры

cbdata

[in]  Указатель на объект любого класса, содержащий дополнительную информацию для преобразования значений оси