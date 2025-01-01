Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCAxisValuesFunctionFormatCBData
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesFunctionFormatCBData (Метод Get)
Возвращает указатель на объект, в котором может содержаться дополнительная информация для преобразования значений оси.
|
void* ValuesFunctionFormatCBData()
Возвращаемое значение
Указатель на объект, в котором может содержаться дополнительная информация для преобразования значений оси.
ValuesFunctionFormatCBData (Метод Set)
Устанавливает указатель на объект класса, в котором может содержаться дополнительная информация для преобразования значений оси.
|
void ValuesFunctionFormatCBData(
Параметры
cbdata
[in] Указатель на объект любого класса, содержащий дополнительную информацию для преобразования значений оси