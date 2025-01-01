DocumentaçãoSeções
ValuesDateTimeMode (Método Get)

Retorna o formato de conversão de data para uma cadeia de caracteres.

int  ValuesDateTimeMode()

Valor de retorno

Formato de conversão de data para cadeia de caracteres.

ValuesDateTimeMode (Método Set)

Define o formato de conversão de data para uma cadeia de caracteres.

void  ValuesDateTimeMode(
   const int  mode      // formato de conversão de data para uma cadeia de caracteres 
   )

Parâmetros

mode

[in]  Formato de conversão.

Observação

Saiba mais sobre formatos de conversão de data para cadeia na descrição da função TimeToString().