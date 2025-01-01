Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCAxisValuesDateTimeMode
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesDateTimeMode (Método Get)
Retorna o formato de conversão de data para uma cadeia de caracteres.
|
int ValuesDateTimeMode()
Valor de retorno
Formato de conversão de data para cadeia de caracteres.
ValuesDateTimeMode (Método Set)
Define o formato de conversão de data para uma cadeia de caracteres.
|
void ValuesDateTimeMode(
Parâmetros
mode
[in] Formato de conversão.
Observação
Saiba mais sobre formatos de conversão de data para cadeia na descrição da função TimeToString().