ValuesDateTimeMode (Método Get)

Retorna o formato de conversão de data para uma cadeia de caracteres.

int ValuesDateTimeMode()

Valor de retorno

Formato de conversão de data para cadeia de caracteres.

ValuesDateTimeMode (Método Set)

Define o formato de conversão de data para uma cadeia de caracteres.

void ValuesDateTimeMode(

const int mode

)

Parâmetros

mode

[in] Formato de conversão.

Observação

Saiba mais sobre formatos de conversão de data para cadeia na descrição da função TimeToString().