Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCAxisValuesDateTimeMode
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesDateTimeMode (Метод Get)
Возвращает формат преобразования даты в строку.
|
int ValuesDateTimeMode()
Возвращаемое значение
Формат преобразования даты в строку.
ValuesDateTimeMode (Метод Set)
Устанавливает формат преобразования даты в строку.
|
void ValuesDateTimeMode(
Параметры
mode
[in] Формат преобразования.
Примечание
Более подробно о форматах преобразования даты в строку смотрите в описании функции TimeToString().