Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCAxisValuesDateTimeMode 

ValuesDateTimeMode (Метод Get)

Возвращает формат преобразования даты в строку.

int  ValuesDateTimeMode()

Возвращаемое значение

Формат преобразования  даты в строку.

ValuesDateTimeMode (Метод Set)

Устанавливает формат преобразования даты в строку.

void  ValuesDateTimeMode(
   const int  mode      // формат преобразования даты в строку 
   )

Параметры

mode

[in]  Формат преобразования.

Примечание

Более подробно о форматах преобразования даты в строку смотрите в описании функции TimeToString().