Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCAxisValuesDateTimeMode
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesDateTimeMode (méthode Get)
Retourne le format de conversion d'une date en chaîne de caractères.
|
int ValuesDateTimeMode()
Valeur de Retour
Format de conversion d'une date en chaîne de caractères.
ValuesDateTimeMode (méthode Set)
Définit le format de conversion d'une date en chaîne de caractères.
|
void ValuesDateTimeMode(
Paramètres
mode
[in] Format de conversion.
Note
Vous trouverez plus d'informations sur les formats de conversion d'une date en une chaîne de caractères dans la description de la fonction TimeToString().