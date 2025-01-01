ValuesDateTimeMode (méthode Get)

Retourne le format de conversion d'une date en chaîne de caractères.

int ValuesDateTimeMode()

Valeur de Retour

Format de conversion d'une date en chaîne de caractères.

ValuesDateTimeMode (méthode Set)

Définit le format de conversion d'une date en chaîne de caractères.

void ValuesDateTimeMode(

const int mode

)

Paramètres

mode

[in] Format de conversion.

Note

Vous trouverez plus d'informations sur les formats de conversion d'une date en une chaîne de caractères dans la description de la fonction TimeToString().