ValuesDateTimeMode (méthode Get)

Retourne le format de conversion d'une date en chaîne de caractères.

int  ValuesDateTimeMode()

Valeur de Retour

Format de conversion d'une date en chaîne de caractères.

ValuesDateTimeMode (méthode Set)

Définit le format de conversion d'une date en chaîne de caractères.

void  ValuesDateTimeMode(
   const int  mode      // format de conversion d'une date en chaîne de caractères 
   )

Paramètres

mode

[in]  Format de conversion.

Note

Vous trouverez plus d'informations sur les formats de conversion d'une date en une chaîne de caractères dans la description de la fonction TimeToString().