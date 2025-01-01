DocumentazioneSezioni
ValuesDateTimeMode (Metodo Get)

Ottiene il formato di conversione di una data in una stringa.

int  ValuesDateTimeMode()

Return Value

Formato di conversione di una data in una stringa.

ValuesDateTimeMode (Metodod Set)

Impostare il formato di conversione di una data in una stringa.

void  ValuesDateTimeMode(
   const int  mode      // formato di conversione di una data in una stringa 
   )

Parametri

mode

[in]  Formato di conversione.

Nota

Scopri di più sui formati di conversione di una data in una stringa nella descrizione della funzione TimeToString() .