ValuesDateTimeMode (Metodo Get)
Ottiene il formato di conversione di una data in una stringa.
|
int ValuesDateTimeMode()
Return Value
Formato di conversione di una data in una stringa.
ValuesDateTimeMode (Metodod Set)
Impostare il formato di conversione di una data in una stringa.
|
void ValuesDateTimeMode(
Parametri
mode
[in] Formato di conversione.
Nota
Scopri di più sui formati di conversione di una data in una stringa nella descrizione della funzione TimeToString() .