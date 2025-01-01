ValuesDateTimeMode (Get-Methode)

Gibt das Format der Umwandlung des Datums in einen String zurück.

int ValuesDateTimeMode()

Rückgabewert

Format der Umwandlung eines Datums in einen String.

ValuesDateTimeMode (Set-Methode)

Setzt das Format der Umwandlung eines Datums in einen String.

void ValuesDateTimeMode(

const int mode

)

Parameter

mode

[in] Umwandlungsformat.

Hinweis

Mehr Informationen über die Umwandlung eines Datums in einen String finden Sie in der Beschreibung der TimeToString() Funktion.