ValuesDateTimeMode (Get-Methode)

Gibt das Format der Umwandlung des Datums in einen String zurück.

int  ValuesDateTimeMode()

Rückgabewert

Format der Umwandlung eines Datums in einen String.

ValuesDateTimeMode (Set-Methode)

Setzt das Format der Umwandlung eines Datums in einen String.

void  ValuesDateTimeMode(
   const int  mode      // Format der Umwandlung eines Datums in einen String 
   )

Parameter

mode

[in]  Umwandlungsformat.

Hinweis

Mehr Informationen über die Umwandlung eines Datums in einen String finden Sie in der Beschreibung der TimeToString() Funktion.