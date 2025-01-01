Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCAxisValuesDateTimeMode
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesDateTimeMode (Get-Methode)
Gibt das Format der Umwandlung des Datums in einen String zurück.
int ValuesDateTimeMode()
Rückgabewert
Format der Umwandlung eines Datums in einen String.
ValuesDateTimeMode (Set-Methode)
Setzt das Format der Umwandlung eines Datums in einen String.
void ValuesDateTimeMode(
Parameter
mode
[in] Umwandlungsformat.
Hinweis
Mehr Informationen über die Umwandlung eines Datums in einen String finden Sie in der Beschreibung der TimeToString() Funktion.