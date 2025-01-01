문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisValuesDateTimeMode 

ValuesDateTimeMode (Get method)

날짜를 문자열로 변환하는 형식으로 가져오기.

int  ValuesDateTimeMode()

값 반환

날짜를 문자열로 변환하는 형식.

ValuesDateTimeMode (Set method)

날짜를 문자열로 변환하는 형식으로 설정.

void  ValuesDateTimeMode(
   const int  mode      // 날짜를 문자열로 변환하는 형식 
  \)

매개변수

mode

[in]  변환 형식.

참고

날짜를 문자열로 변환하는 형식에 대한 자세한 내용은 TimeToString() 함수 설명을 참조하십시오.