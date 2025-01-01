MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisValuesDateTimeMode
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesDateTimeMode (Get method)
날짜를 문자열로 변환하는 형식으로 가져오기.
|
int ValuesDateTimeMode()
값 반환
날짜를 문자열로 변환하는 형식.
ValuesDateTimeMode (Set method)
날짜를 문자열로 변환하는 형식으로 설정.
|
void ValuesDateTimeMode(
매개변수
mode
[in] 변환 형식.
참고
날짜를 문자열로 변환하는 형식에 대한 자세한 내용은 TimeToString() 함수 설명을 참조하십시오.