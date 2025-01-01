MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisValuesDateTimeMode
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesDateTimeMode（取得メソッド）
日付を文字列に変換する形式を取得します。
|
int ValuesDateTimeMode()
戻り値
日付を文字列に変換する形式
ValuesDateTimeMode（設定メソッド）
日付を文字列に変換する形式を設定します。
|
void ValuesDateTimeMode(
パラメータ
mode
[in] 変換形式
注意事項
日付を文字列に変換する形式の詳細はTimeToString()関数の記述でご覧ください。