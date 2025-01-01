ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisValuesDateTimeMode 

ValuesDateTimeMode（取得メソッド）

日付を文字列に変換する形式を取得します。

int  ValuesDateTimeMode()

戻り値

日付を文字列に変換する形式

ValuesDateTimeMode（設定メソッド）

日付を文字列に変換する形式を設定します。

void  ValuesDateTimeMode(
  const int  mode      // 日付を文字列に変換する形式
  ）

パラメータ

mode

[in]  変換形式

注意事項

日付を文字列に変換する形式の詳細はTimeToString()関数の記述でご覧ください。