MQL5 RiferimentoLibreria StandardOpenCLSetArgumentLocalMemory 

SetArgumentLocalMemory

Imposta un parametro nella memoria locale per la funzione OpenCL in corrispondenza dell'indice specificato.

bool  SetArgumentLocalMemory(
   const int  kernel_index,          // indice del kernel
   const int  arg_index,             // indice dell'argomento della funzione
   const int  local_memory_size      // grandezza della memoria locale
   );

Parametri

kernel_index

[in] Indice dell'oggetto kernel.

arg_index

[in]  Indice dell'argomento della funzione.

local_memory_size

[in]  Gandezza della memoria locale.

Valore di ritorno

In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.