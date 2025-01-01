문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLSetArgumentLocalMemory 

SetArgumentLocalMemory

지정된 인덱스의 OpenCL 기능에 대한 로컬 메모리의 매개변수를 설정.

bool  SetArgumentLocalMemory(
   const int  kernel_index,          // 커널의 인덱스
   const int  arg_index,             // 함수 인수의 인덱스
   const int  local_memory_size      // 로컬 메모리의 크기
   );

매개변수

kernel_index

[in]  커널 개체의 인덱스.

arg_index

[in]  함수 인수의 인덱스.

local_memory_size

[in]  로컬 메모리의 크기.

값 반환

성공적 실행의 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.