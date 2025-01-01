MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLSetArgumentLocalMemory
SetArgumentLocalMemory
지정된 인덱스의 OpenCL 기능에 대한 로컬 메모리의 매개변수를 설정.
bool SetArgumentLocalMemory(
매개변수
kernel_index
[in] 커널 개체의 인덱스.
arg_index
[in] 함수 인수의 인덱스.
local_memory_size
[in] 로컬 메모리의 크기.
값 반환
성공적 실행의 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.