SetArgumentLocalMemory

Définit un paramètre dans la mémoire locale pour la fonction OpenCL à l'indice spécifié.

bool SetArgumentLocalMemory(

const int kernel_index,

const int arg_index,

const int local_memory_size

);

Paramètres

kernel_index

[in] Indice de l'objet noyau.

arg_index

[in] Indice de l'argument de la fonction.

local_memory_size

[in] Taille de la mémoire locale.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.