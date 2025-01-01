DocumentationSections
Définit un paramètre dans la mémoire locale pour la fonction OpenCL à l'indice spécifié.

bool  SetArgumentLocalMemory(
   const int  kernel_index,          // indice du noyau
   const int  arg_index,             // indice de l'argument de la fonction
   const int  local_memory_size      // taille de la mémoire locale
   );

Paramètres

kernel_index

[in]  Indice de l'objet noyau.

arg_index

[in]  Indice de l'argument de la fonction.

local_memory_size

[in]  Taille de la mémoire locale.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.