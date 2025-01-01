Référence MQL5Bibliothèque StandardOpenCLSetArgumentLocalMemory
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
SetArgumentLocalMemory
Définit un paramètre dans la mémoire locale pour la fonction OpenCL à l'indice spécifié.
|
bool SetArgumentLocalMemory(
Paramètres
kernel_index
[in] Indice de l'objet noyau.
arg_index
[in] Indice de l'argument de la fonction.
local_memory_size
[in] Taille de la mémoire locale.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.