ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLSetArgumentLocalMemory 

SetArgumentLocalMemory

指定されたインデックスにあるOpenCL関数のパラメータをローカルメモリで設定します。

bool  SetArgumentLocalMemory(
  const int  kernel_index,          // カーネルのインデックス
  const int  arg_index,            // 関数の引数のインデックス
  const int  local_memory_size      // ローカルメモリのサイズ
  );

パラメータ

kernel_index

[in]  カーネルオブジェクトのインデックス

arg_index

[in]  関数の引数のインデックス

local_memory_size

[in]  ローカルメモリサイズ

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は false