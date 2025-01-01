DokumentationKategorien
Setzt einen Parameter im lokalen Speicher für eine OpenCL Funktion nach dem angegebenen Index.

bool  SetArgumentLocalMemory(
   const int  kernel_index,          // Index des Kernels
   const int  arg_index,             // Index des Funktionsarguments
   const int  local_memory_size      // Größe des lokalen Speichers
   );

Parameter

kernel_index

[in]  Index des Kernel-Objekts.

arg_index

[in]  Index des Funktionsarguments.

local_memory_size

[in]  Größe des lokalen Speichers.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.