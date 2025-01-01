SetArgumentLocalMemory

Setzt einen Parameter im lokalen Speicher für eine OpenCL Funktion nach dem angegebenen Index.

bool SetArgumentLocalMemory(

const int kernel_index,

const int arg_index,

const int local_memory_size

);

Parameter

kernel_index

[in] Index des Kernel-Objekts.

arg_index

[in] Index des Funktionsarguments.

local_memory_size

[in] Größe des lokalen Speichers.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.