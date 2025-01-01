DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarOpenCLSetArgumentLocalMemory 

SetArgumentLocalMemory

Establece un parámetro en la memoria local para una función OpenCL según el índice indicado.

bool  SetArgumentLocalMemory(
   const int  kernel_index,          // índice del núcleo
   const int  arg_index,             // índice del argumento de la función
   const int  local_memory_size      // tamaño de la memoria local
   );

Parámetros

kernel_index

[in]  Índice del objeto núcleo.

arg_index

[in]  Índice del argumento de la función.

local_memory_size

[in]  Tamaño de la memoria local.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.