SetArgumentLocalMemory

Establece un parámetro en la memoria local para una función OpenCL según el índice indicado.

bool SetArgumentLocalMemory(

const int kernel_index,

const int arg_index,

const int local_memory_size

);

Parámetros

kernel_index

[in] Índice del objeto núcleo.

arg_index

[in] Índice del argumento de la función.

local_memory_size

[in] Tamaño de la memoria local.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.