Справочник MQL5Стандартная библиотекаOpenCLSetArgumentLocalMemory
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
SetArgumentLocalMemory
Выставляет параметр в локальной памяти для функции OpenCL по указанному индексу.
|
bool SetArgumentLocalMemory(
Параметры
kernel_index
[in] Индекс объекта кернел.
arg_index
[in] Индекс аргумента функции.
local_memory_size
[in] Размер локальной памяти.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.