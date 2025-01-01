ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаOpenCLSetArgumentLocalMemory 

SetArgumentLocalMemory

Выставляет параметр в локальной памяти для функции OpenCL по указанному индексу.

bool  SetArgumentLocalMemory(
   const int  kernel_index,          // индекс кернела
   const int  arg_index,             // индекс аргумента функции
   const int  local_memory_size      // размер локальной памяти
   );

Параметры

kernel_index

[in]  Индекс объекта кернел.

arg_index

[in]  Индекс аргумента функции.

local_memory_size

[in]  Размер локальной памяти.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.