SetArgument

指定されたインデックスにあるOpenCL関数のパラメータを設定します。

template<typename T>
bool  SetArgument(
  const int  kernel_index,    // カーネルのインデックス
  const int  arg_index,        // 関数の引数のインデックス
  T          value            // ソースコード
  );

パラメータ

kernel_index

[in]  カーネルオブジェクトのインデックス

arg_index

[in]  関数の引数のインデックス

value

[in]  関数の引数の値

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は false