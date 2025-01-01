DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOpenCLSetArgument 

SetArgument

Imposta un parametro per la funzione OpenCL in corrispondenza dell'indice specificato.

template<typename T>
bool  SetArgument(
   const int  kernel_index,     // indice del kernel
   const int  arg_index,        // indice dell'argomento della funzione
   T          value             // codice sorgente
   );

Parametri

kernel_index

[in] Indice dell'oggetto kernel.

arg_index

[in]  Indice dell'argomento della funzione.

value

[in] Il valore dell'argomento della funzione.

Valore di ritorno

In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.