SetArgument
Imposta un parametro per la funzione OpenCL in corrispondenza dell'indice specificato.
template<typename T>
Parametri
kernel_index
[in] Indice dell'oggetto kernel.
arg_index
[in] Indice dell'argomento della funzione.
value
[in] Il valore dell'argomento della funzione.
Valore di ritorno
In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.