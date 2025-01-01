DokumentationKategorien
Setzt einen Parameter für die OpenCL Funktion nach dem angegebenen Index.

template<typename T>
bool  SetArgument(
   const int  kernel_index,     // Index des Kernels
   const int  arg_index,        // Index des Funktionsarguments
   T          value             // Quellcode 
   );

Parameter

kernel_index

[in]  Index des Kernel-Objekts.

arg_index

[in]  Index des Funktionsarguments.

value

[in]  Wert des Funktionsarguments.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.