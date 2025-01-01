SetArgument

Setzt einen Parameter für die OpenCL Funktion nach dem angegebenen Index.

template<typename T>

bool SetArgument(

const int kernel_index,

const int arg_index,

T value

);

Parameter

kernel_index

[in] Index des Kernel-Objekts.

arg_index

[in] Index des Funktionsarguments.

value

[in] Wert des Funktionsarguments.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.