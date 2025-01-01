DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardOpenCLSetArgument 

SetArgument

Définit un paramètre pour la fonction OpenCL à l'indice spécifié.

template<typename T>
bool  SetArgument(
   const int  kernel_index,     // indice du noyau
   const int  arg_index,        // indice de l'argument de la fonction
   T          value             // code source
   );

Paramètres

kernel_index

[in]  Indice de l'objet noyau.

arg_index

[in]  Indice de l'argument de la fonction.

value

[in]  La valeur de l'argument de la fonction.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.