SetArgument

Définit un paramètre pour la fonction OpenCL à l'indice spécifié.

template<typename T>

bool SetArgument(

const int kernel_index,

const int arg_index,

T value

);

Paramètres

kernel_index

[in] Indice de l'objet noyau.

arg_index

[in] Indice de l'argument de la fonction.

value

[in] La valeur de l'argument de la fonction.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.