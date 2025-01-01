DocumentaciónSecciones
SetArgument

Establece un parámetro para una función OpenCL según el índice indicado.

template<typename T>
bool  SetArgument(
   const int  kernel_index,     // índice del núcleo
   const int  arg_index,        // índice del argumento de la función
   T          value             // código fuente 
   );

Parámetros

kernel_index

[in]  Índice del objeto núcleo.

arg_index

[in]  Índice del argumento de la función.

value

[in]  Valor del argumento de la función.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.