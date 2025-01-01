SetArgument

Establece un parámetro para una función OpenCL según el índice indicado.

template<typename T>

bool SetArgument(

const int kernel_index,

const int arg_index,

T value

);

Parámetros

kernel_index

[in] Índice del objeto núcleo.

arg_index

[in] Índice del argumento de la función.

value

[in] Valor del argumento de la función.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.