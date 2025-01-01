문서화섹션
SetArgument

지정된 인덱스에서 OpenCL 함수의 매개변수를 설정.

template<typename T>
bool  SetArgument(
   const int  kernel_index,     // 커널의 인덱스
   const int  arg_index,        // 함수 인수의 인덱스
   T          value             // 소스 코드
   );

매개변수

kernel_index

[in]  커널 개체의 인덱스.

arg_index

[in]  함수 인수의 인덱스.

[in]  함수 인수의 값.

값 반환

성공적 실행의 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.