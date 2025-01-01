ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 OpenCL SetArgument 

SetArgument

Выставляет параметр для функции OpenCL по указанному индексу.

template<typename T>
bool  SetArgument(
   const int  kernel_index,     // индекс кернела
   const int  arg_index,        // индекс аргумента функции
   T          value             // исходный код 
   );

Параметры

kernel_index

[in]  Индекс объекта кернел.

arg_index

[in]  Индекс аргумента функции.

value

[in]  Значение аргумента функции.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.