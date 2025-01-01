DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekOpenCLBufferRead 

BufferRead

Liest einen OpenCL Puffer nach dem angegebenen Index ins Array.

template<typename T>
bool  BufferRead(
   const int   buffer_index,          // Index des Puffers
   T           &data[],               // Array von Werten 
   const uint  cl_buffer_offset,      // Verschiebung im OpenCL Puffer in Bytes
   const uint  data_array_offset,     // Verschiebung im Array in Elementen
   const uint  data_array_count       // Anzahl der Werte aus dem Puffer, die gelesen werden müssen
   );

Parameter

buffer_index

[in]  Pufferindex.

&data[]

[in]  Array für das Erhalten von Werten aus dem OpenCL Puffer.

cl_buffer_offset

[in]  Verschiebung im OpenCL Puffer in Bytes, von dem das Lesen beginnt.

data_array_offset

[in]  Index des ersten Elements des Arrays für das Schreiben von Werten des OpenCL Puffers.

data_array_count

[in]  Anzahl der Werte, die gelesen werden müssen.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.