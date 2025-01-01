- BufferCreate
BufferRead
Liest einen OpenCL Puffer nach dem angegebenen Index ins Array.
|
template<typename T>
Parameter
buffer_index
[in] Pufferindex.
&data[]
[in] Array für das Erhalten von Werten aus dem OpenCL Puffer.
cl_buffer_offset
[in] Verschiebung im OpenCL Puffer in Bytes, von dem das Lesen beginnt.
data_array_offset
[in] Index des ersten Elements des Arrays für das Schreiben von Werten des OpenCL Puffers.
data_array_count
[in] Anzahl der Werte, die gelesen werden müssen.
Rückgabewert
Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.