BufferRead

Liest einen OpenCL Puffer nach dem angegebenen Index ins Array.

template<typename T>

bool BufferRead(

const int buffer_index,

T &data[],

const uint cl_buffer_offset,

const uint data_array_offset,

const uint data_array_count

);

Parameter

buffer_index

[in] Pufferindex.

&data[]

[in] Array für das Erhalten von Werten aus dem OpenCL Puffer.

cl_buffer_offset

[in] Verschiebung im OpenCL Puffer in Bytes, von dem das Lesen beginnt.

data_array_offset

[in] Index des ersten Elements des Arrays für das Schreiben von Werten des OpenCL Puffers.

data_array_count

[in] Anzahl der Werte, die gelesen werden müssen.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.