- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferRead
在指定索引读取OpenCL缓冲区到数组。
template<typename T>
参数
buffer_index
[in] 缓冲区索引。
&data[]
[in] 获得OpenCL缓冲区值的数组。
cl_buffer_offset
[in] 以字节为单位的OpenCL缓冲区抵消，并自此开始读值。
data_array_offset
[in] 数组第一元素索引，编写OpenCL 缓冲区值。
data_array_count
[in] 将读取的值数。
返回值
如果执行成功，返回true，否则 - false。