BufferRead
Reads an OpenCL buffer at the specified index into an array.
template<typename T>
Parameters
buffer_index
[in] Index buffer.
&data[]
[in] Array to obtain the values of the OpenCL buffer.
cl_buffer_offset
[in] Offset in the OpenCL buffer in bytes, from which to start reading values.
data_array_offset
[in] Index of the first element of the array to write values of the OpenCL buffer.
data_array_count
[in] The number of values to be read.
Return Value
In case of successful execution, returns true, otherwise - false.