지정된 인덱스의 OpenCL 버퍼를 배열로 읽기.

template<typename T>
bool  BufferRead(
   const int   buffer_index,          // 버퍼 인덱스
   T           &data[],               // 값의 배열
   const uint  cl_buffer_offset,      // OpenCL 버퍼에서 오프셋(바이트)
   const uint  data_array_offset,     // 배열 요소의 이동
   const uint  data_array_count       // 버퍼에서 읽을 값의 수
   );

매개변수

buffer_index

[in]  인덱스 버퍼.

&data[]

[in]  OpenCL 버퍼 값을 얻기 위한 배열.

cl_buffer_offset

[in]  값 읽기를 시작할 OpenCL 버퍼의 오프셋(바이트).

data_array_offset

[in]  OpenCL 버퍼의 값을 쓸 배열의 첫 번째 요소의 인덱스.

data_array_count

[in]  읽을 값의 수.

값 반환

성공적 실행의 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.