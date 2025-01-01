MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLBufferRead
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferRead
지정된 인덱스의 OpenCL 버퍼를 배열로 읽기.
|
template<typename T>
매개변수
buffer_index
[in] 인덱스 버퍼.
&data[]
[in] OpenCL 버퍼 값을 얻기 위한 배열.
cl_buffer_offset
[in] 값 읽기를 시작할 OpenCL 버퍼의 오프셋(바이트).
data_array_offset
[in] OpenCL 버퍼의 값을 쓸 배열의 첫 번째 요소의 인덱스.
data_array_count
[in] 읽을 값의 수.
값 반환
성공적 실행의 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.