MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLBufferRead 

BufferRead

指定されたインデックスでOpenCLバッファを配列に読み込みます。

template<typename T>
bool  BufferRead(
  const int  buffer_index,          // バッファインデックス
  T          &data[],              // 値の配列
  const uint  cl_buffer_offset,      // OpenCL バッファ内のバイト単位のオフセット
  const uint  data_array_offset,    // 配列要素のシフト
  const uint  data_array_count      // バッファから読み込む値の数
  );

パラメータ

buffer_index

[in]  インデックスバッファ

&data[]

[in]  OpenCLバッファの値を取得するのに使用する配列

cl_buffer_offset

[in]  OpenCL バッファでの読み込みが始まるオフセット（バイト単位）

data_array_offset

[in]  OpenCLのバッファの値を書き込むための最初の配列要素のインデックス

data_array_count

[in]  読まれる値の数

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は false