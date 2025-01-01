MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLBufferRead
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferRead
指定されたインデックスでOpenCLバッファを配列に読み込みます。
template<typename T>
パラメータ
buffer_index
[in] インデックスバッファ
&data[]
[in] OpenCLバッファの値を取得するのに使用する配列
cl_buffer_offset
[in] OpenCL バッファでの読み込みが始まるオフセット（バイト単位）
data_array_offset
[in] OpenCLのバッファの値を書き込むための最初の配列要素のインデックス
data_array_count
[in] 読まれる値の数
戻り値
実行成功の場合は true、それ以外の場合は false