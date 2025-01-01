BufferRead

Lee en la matriz un búfer OpenCL según el índice indicado.

template<typename T>

bool BufferRead(

const int buffer_index,

T &data[],

const uint cl_buffer_offset,

const uint data_array_offset,

const uint data_array_count

);

Parámetros

buffer_index

[in] Índice del búfer.

&data[]

[in] Matriz para obtener los valores del búfer OpenCL.

cl_buffer_offset

[in] Desplazamiento en el búfer OpenCL en bytes, desde donde comienza la lectura.

data_array_offset

[in] Índice del primer elemento de la matriz para la escritura de los valores del búfer OpenCL.

data_array_count

[in] Número de valores a escribir.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.