BufferRead

Считывает в массив буфер OpenCL по указанному индексу.

template<typename T>
bool  BufferRead(
   const int   buffer_index,          // индекс буфера
   T           &data[],               // массив значений 
   const uint  cl_buffer_offset,      // смещение в OpenCL буфере в байтах
   const uint  data_array_offset,     // смещение в массиве в элементах
   const uint  data_array_count       // количество значений из буфера для чтения
   );

Параметры

buffer_index

[in]  Индекс буфера.

&data[]

[in]  Массив для получения значений из буфера OpenCL.

cl_buffer_offset

[in]  Смещение в OpenCL буфере в байтах, с которого начинается чтение.

data_array_offset

[in]  Индекс первого элемента массива для записи значений буфера OpenCL.

data_array_count

[in]  Количество значений, которые нужно считать.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.