BufferRead

Считывает в массив буфер OpenCL по указанному индексу.

template<typename T>

bool BufferRead(

const int buffer_index,

T &data[],

const uint cl_buffer_offset,

const uint data_array_offset,

const uint data_array_count

);

Параметры

buffer_index

[in] Индекс буфера.

&data[]

[in] Массив для получения значений из буфера OpenCL.

cl_buffer_offset

[in] Смещение в OpenCL буфере в байтах, с которого начинается чтение.

data_array_offset

[in] Индекс первого элемента массива для записи значений буфера OpenCL.

data_array_count

[in] Количество значений, которые нужно считать.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.