BufferRead

Lit un buffer OpenCL à l'indice spécifié dans un tableau.

template<typename T>

bool BufferRead(

const int buffer_index,

T &data[],

const uint cl_buffer_offset,

const uint data_array_offset,

const uint data_array_count

);

Paramètres

buffer_index

[in] Indice du buffer.

&data[]

[in] Tableau pour récupérer les valeurs du buffer OpenCL.

cl_buffer_offset

[in] Décalage dans le buffer OpenCL en octets, à partir duquel la lecture des valeurs commence.

data_array_offset

[in] Indice du premier élément du tableau pour écrire les valeurs du buffer OpenCL.

data_array_count

[in] Le nombre de valeurs à lire.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.