DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardOpenCLBufferRead 

BufferRead

Lit un buffer OpenCL à l'indice spécifié dans un tableau.

template<typename T>
bool  BufferRead(
   const int   buffer_index,          // indice du buffer
   T           &data[],               // tableau de valeurs
   const uint  cl_buffer_offset,      // décalage dans le buffer OpenCL, en octets
   const uint  data_array_offset,     // décalage dans le tableau d'éléments
   const uint  data_array_count       // nombre de valeurs à lire depuis le buffer
   );

Paramètres

buffer_index

[in]  Indice du buffer.

&data[]

[in]  Tableau pour récupérer les valeurs du buffer OpenCL.

cl_buffer_offset

[in]  Décalage dans le buffer OpenCL en octets, à partir duquel la lecture des valeurs commence.

data_array_offset

[in]  Indice du premier élément du tableau pour écrire les valeurs du buffer OpenCL.

data_array_count

[in]  Le nombre de valeurs à lire.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.