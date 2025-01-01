- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferCreate
Crea un búfer OpenCL según el índice indicado.
|
bool BufferCreate(
Parámetros
buffer_index
[in] Índice del búfer.
size_in_bytes
[in] Tamaño del búfer en bytes.
flags
[in] Propiedades del búfer establecidas con una combinación de banderas.
Valor devuelto
En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.