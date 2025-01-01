DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarOpenCLBufferCreate 

BufferCreate

Crea un búfer OpenCL según el índice indicado.

bool  BufferCreate(
   const int   buffer_index,      // índice del búfer
   const uint  size_in_bytes,     // tamaño del búfer en bytes
   const uint  flags              // combinación de banderas que establecen las propiedades del búfer 
   );

Parámetros

buffer_index

[in]  Índice del búfer.

size_in_bytes

[in]  Tamaño del búfer en bytes.

flags

[in]  Propiedades del búfer establecidas con una combinación de banderas.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.