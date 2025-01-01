BufferCreate

Crea un búfer OpenCL según el índice indicado.

bool BufferCreate(

const int buffer_index,

const uint size_in_bytes,

const uint flags

);

Parámetros

buffer_index

[in] Índice del búfer.

size_in_bytes

[in] Tamaño del búfer en bytes.

flags

[in] Propiedades del búfer establecidas con una combinación de banderas.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.