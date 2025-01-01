BufferCreate

Erstellt ein OpenCL Puffer nach dem angegebenen Index.

bool BufferCreate(

const int buffer_index,

const uint size_in_bytes,

const uint flags

);

Parameter

buffer_index

[in] Pufferindex.

size_in_bytes

[in] Puffergröße in Bytes.

flags

[in] Eigenschaften des Puffers, die über die Kombination der Flags gesetzt werden.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.