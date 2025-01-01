Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekOpenCLBufferCreate
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferCreate
Erstellt ein OpenCL Puffer nach dem angegebenen Index.
bool BufferCreate(
Parameter
buffer_index
[in] Pufferindex.
size_in_bytes
[in] Puffergröße in Bytes.
flags
[in] Eigenschaften des Puffers, die über die Kombination der Flags gesetzt werden.
Rückgabewert
Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.