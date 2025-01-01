DokumentationKategorien
Erstellt ein OpenCL Puffer nach dem angegebenen Index.

bool  BufferCreate(
   const int   buffer_index,      // Index des Puffers
   const uint  size_in_bytes,     // Puffergröße in Bytes
   const uint  flags              // Kombination der Flags, die Puffereigenschaften setzen
   );

Parameter

buffer_index

[in]  Pufferindex.

size_in_bytes

[in]  Puffergröße in Bytes.

flags

[in]  Eigenschaften des Puffers, die über die Kombination der Flags gesetzt werden.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.