BufferCreate

Создает буфер OpenCL по указанному индексу.

bool  BufferCreate(
   const int   buffer_index,      // индекс буфера
   const uint  size_in_bytes,     // размер буфера в байтах
   const uint  flags              // комбинация флагов, задающих свойства буфера 
   );

Параметры

buffer_index

[in]  Индекс буфера.

size_in_bytes

[in]  Размер буфера в байтах.

flags

[in]  Свойства буфера, задаваемые через комбинацию флагов.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.