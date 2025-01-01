Справочник MQL5Стандартная библиотекаOpenCLBufferCreate
BufferCreate
Создает буфер OpenCL по указанному индексу.
bool BufferCreate(
Параметры
buffer_index
[in] Индекс буфера.
size_in_bytes
[in] Размер буфера в байтах.
flags
[in] Свойства буфера, задаваемые через комбинацию флагов.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.