DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOpenCLBufferCreate 

BufferCreate

Crea un buffer OpenCL in corrispondenza dell'indice specificato.

bool  BufferCreate(
   const int   buffer_index,      // indice buffer
   const uint  size_in_bytes,     // grandezza buffer in bytes
   const uint  flags              // combinazione di flag che definiscono le proprietà del buffer
   );

Parametri

buffer_index

[in]  Indice buffer.

size_in_bytes

[in]  Grandezza Buffer in bytes.

flags

[in] Proprietà Buffer impostate utilizzando una combinazione di flags.

Valore di ritorno

In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.