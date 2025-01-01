MQL5 RiferimentoLibreria StandardOpenCLBufferCreate
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferCreate
Crea un buffer OpenCL in corrispondenza dell'indice specificato.
bool BufferCreate(
Parametri
buffer_index
[in] Indice buffer.
size_in_bytes
[in] Grandezza Buffer in bytes.
flags
[in] Proprietà Buffer impostate utilizzando una combinazione di flags.
Valore di ritorno
In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.