Creates an OpenCL buffer at the specified index.

bool  BufferCreate(
   const int   buffer_index,      // buffer index
   const uint  size_in_bytes,     // buffer size in bytes
   const uint  flags              // combination of flags that define the buffer properties
   );

Parameters

buffer_index

[in]  Index buffer.

size_in_bytes

[in]  Buffer size in bytes.

flags

[in]  Buffer properties that are set using a combination of flags.

Return Value

In case of successful execution, returns true, otherwise - false.