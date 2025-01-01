MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLBufferCreate
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferCreate
지정된 인덱스에 OpenCL 버퍼 생성하기.
|
bool BufferCreate(
매개변수
buffer_index
[in] 인덱스 버퍼.
size_in_bytes
[in] 버퍼 크기(바이트).
flags
[in] 플래그의 조합을 사용하여 설정된 버퍼 속성.
값 반환
성공적 실행의 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.