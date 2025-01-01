문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLBufferCreate 

BufferCreate

지정된 인덱스에 OpenCL 버퍼 생성하기.

bool  BufferCreate(
   const int   buffer_index,      // 버퍼 인덱스
   const uint  size_in_bytes,     // 버퍼 사이즈(바이트)
   const uint  flags              // 버퍼 속성을 정의하는 플래그의 조합
   );

매개변수

buffer_index

[in]  인덱스 버퍼.

size_in_bytes

[in]  버퍼 크기(바이트).

flags

[in]  플래그의 조합을 사용하여 설정된 버퍼 속성.

값 반환

성공적 실행의 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.