MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLBufferCreate
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferCreate
指定されたインデックスでOpenCLバッファを作成します。
bool BufferCreate(
パラメータ
buffer_index
[in] インデックスバッファ
size_in_bytes
[in] バイト単位でのバッファサイズ
フラグ
[in] フラグの組み合わせで指定されるバッファプロパティ
戻り値
実行成功の場合は true、それ以外の場合は false