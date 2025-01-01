ドキュメントセクション
BufferCreate

指定されたインデックスでOpenCLバッファを作成します。

bool  BufferCreate(
  const int  buffer_index,      // バッファインデックス
  const uint  size_in_bytes,    // バイト単位でのバッファサイズ
  const uint  flags              // バッファプロパティを定義するフラグの組み合わせ
  );

パラメータ

buffer_index

[in]  インデックスバッファ

size_in_bytes

[in]  バイト単位でのバッファサイズ

フラグ

[in]  フラグの組み合わせで指定されるバッファプロパティ

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は false