Référence MQL5Bibliothèque StandardOpenCLBufferCreate 

BufferCreate

Crée un buffer OpenCL à l'indice spécifié.

bool  BufferCreate(
   const int   buffer_index,      // indice du buffer
   const uint  size_in_bytes,     // taille du buffer en octets
   const uint  flags              //combinaison de flags définissant les propriétés du buffer
   );

Paramètres

buffer_index

[in]  Indice du buffer.

size_in_bytes

[in]  Taille du buffer en octets.

flags

[in]  Propriétés du buffer définies avec une combinaison de flags.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.