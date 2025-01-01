Référence MQL5Bibliothèque StandardOpenCLBufferCreate
BufferCreate
Crée un buffer OpenCL à l'indice spécifié.
|
bool BufferCreate(
Paramètres
buffer_index
[in] Indice du buffer.
size_in_bytes
[in] Taille du buffer en octets.
flags
[in] Propriétés du buffer définies avec une combinaison de flags.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.