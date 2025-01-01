문서화섹션
ColorBorder (Get method)

차트 객체의 OBJPROP_BORDER_COLOR(경계 색상) 특성을 가져옵니다.

color  ColorBorder()

Return Value

OBJPROP_BORDER_COLOR 속성의 값.

ColorBorder (Set method)

차트 객체의 OBJPROP_BORDER_COLOR(테두리 색상) 특성을 설정합니다.

bool  ColorBorder(
   const color  value      // 값
   )

Parameters

value

[in]  New value of the OBJPROP_BORDER_COLOR property.

Return Value

성공시 true, 아니면 false.