MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndObjColorBorder
- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
ColorBorder (Get method)
차트 객체의 OBJPROP_BORDER_COLOR(경계 색상) 특성을 가져옵니다.
color ColorBorder()
Return Value
OBJPROP_BORDER_COLOR 속성의 값.
ColorBorder (Set method)
차트 객체의 OBJPROP_BORDER_COLOR(테두리 색상) 특성을 설정합니다.
bool ColorBorder(
Parameters
value
[in] New value of the OBJPROP_BORDER_COLOR property.
Return Value
성공시 true, 아니면 false.