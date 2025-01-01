DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıONNX ModelleriOnnxGetInputName 

OnnxGetInputName

İndekse göre modelin girdisinin adını alır.

string  OnnxGetInputName(
   long   onnx_handle,  // ONNX oturumu tanıtıcısı
   long   index         // parametre indeksi
   );

Parametreler

onnx_handle

[in] OnnxCreate veya OnnxCreateFromBuffer aracılığıyla oluşturulan ONNX oturumu nesnesinin tanıtıcısı.

index

[in]  0'dan başlayarak girdi parametresinin indeksi.

Geri dönüş değeri

Başarılı olması durumunda girdi parametresinin adını geri döndürür; aksi halde NULL geri döndürür. Hata kodunu almak için GetLastError fonksiyonunu çağırın.