Modelden çıktı türünün tanımını alır.

bool  OnnxGetOutputTypeInfo(
   long           onnx_handle,  // ONNX oturumu tanıtıcısı
   long           index,        // parametre indeksi
   OnnxTypeInfo&  typeinfo      // parametre türü tanımı
   );

Parametreler

onnx_handle

[in] OnnxCreate veya OnnxCreateFromBuffer aracılığıyla oluşturulan ONNX oturumu nesnesinin tanıtıcısı.

index

[in]  0'dan başlayarak çıktı parametresinin indeksi.

typeinfo

[out]  Çıktı parametresinin türünü tanımlayan OnnxTypeInfo yapısı.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür. Hata kodunu almak için GetLastError fonksiyonunu çağırın.