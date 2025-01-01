MQL5 ReferansıONNX ModelleriModel Dönüştürme
- ONNX Desteği
- Model Dönüştürme
- Otomatik Veri Türü Dönüştürme
- Model Oluşturma
- Model Çalıştırma
- Strateji Sınayıcıda Çalıştırma
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Veri Yapıları
Model Dönüştürme
ONNX, farklı makine öğrenimi araç takımlarından modellerin kullanılmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir formattır. Bu format, Chainer, Caffee2 ve PyTorch gibi birçok çerçeve tarafından desteklenmektedir.
Modelleri ONNX formatına dönüştürmek için en popüler araçlardan biri Microsoft'un ONNXMLTools aracıdır.
ONNXMLTools'u kurma ve kullanma talimatları GitHub deposu nda bulunmaktadır. Şu anda aşağıdaki araç takımları desteklenmektedir:
- Keras (keras2onnx dönüştürücü sarmalayıcısı)
- Tensorflow (tf2onnx dönüştürücü sarmalayıcısı)
- scikit-learn (skl2onnx dönüştürücü sarmalayıcısı)
- Apple Core ML
- Spark ML (deneysel)
- LightGBM
- libscm;
- XGBoost;
- H2O
- CatBoost
ONNXMLTools kolayca kurulabilir. Kurulum ayrıntıları ve model dönüştürme örnekleri için lütfen https://github.com/onnx/onnxmltools#install adresindeki proje sayfasına bakın.