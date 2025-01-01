Model Dönüştürme

ONNX, farklı makine öğrenimi araç takımlarından modellerin kullanılmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir formattır. Bu format, Chainer, Caffee2 ve PyTorch gibi birçok çerçeve tarafından desteklenmektedir.

Modelleri ONNX formatına dönüştürmek için en popüler araçlardan biri Microsoft'un ONNXMLTools aracıdır.

ONNXMLTools'u kurma ve kullanma talimatları GitHub deposu nda bulunmaktadır. Şu anda aşağıdaki araç takımları desteklenmektedir:

ONNXMLTools kolayca kurulabilir. Kurulum ayrıntıları ve model dönüştürme örnekleri için lütfen https://github.com/onnx/onnxmltools#install adresindeki proje sayfasına bakın.