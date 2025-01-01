MQL5'te ONNX Desteği

ONNX, makine öğrenimi modellerini temsil etmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir formattır. Bu standart, geliştiricilerin modelleri farklı çerçeveler, araçlar, çalışma zamanları ve derleyicilerle kullanmasına olanak sağlayan ortak bir operatör kümesi ve dosya formatı tanımlar.

Böylece, açık kaynaklı ONNX formatı, makine öğrenimi modellerinin farklı platformlar ve makine öğrenimi araç takımları arasında aktarılmasına olanak tanır. Yapay zeka geliştiricilerinin oluşturulan modelleri MetaTrader 5 platformu tarafından sunulan yüksek performanslı yürütme ortamında çalıştırabilmeleri için MQL5 diline ONNX desteği eklenmiştir.

MQL5'in yürütme hızı, C++ uygulamalarının yürütme hızıyla karşılaştırılabilir düzeydedir. Bu, MQL5 ve C++ üzerinde yürütülen standart testlerin sonuçlarıyla kanıtlanmıştır. Çubuk ne kadar düşükse, yürütme için o kadar az zaman (milisaniye cinsinden) harcanmaktadır ve sonuç o kadar iyi olmaktadır. Testler, Windows 10 (yapı 17763) x64, Xeon E5-2630 v4 @ 2,20GHz, Bellek: 65457 Mb üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Yeni asenkronize ticaret işlemleri ve yerel ONNX desteği, daha önceden yalnızca az sayıda profesyonel yapay zeka geliştiricisi ve kurumsal yatırımcı için mevcut olan yeni fırsatları hizmetinize sunmaktadır. MQL5'teki ONNX desteği, yatırımcıların tercih ettikleri geliştirme ortamında finansal piyasa ticareti için modeller eğitmesine ve ardından düşük ağ maliyetleri, yüksek emir defteri güncelleme hızları ve asenkronize emir sunumuyla ticaret yapmasına olanak tanır.

Şu anda ONNX, bu açık kaynak projenin daha da geliştirilmesini garanti eden Microsoft, Facebook ve Amazon gibi ortak şirketler tarafından geliştirilmekte ve sürdürülmektedir.