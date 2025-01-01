ONNX Modellerini Çalıştırırken Girdi ve Çıktı Değerlerini Otomatik Dönüştürme

MQL5'teki mevcut ONNX sürümü, girdi/çıktı değerleri olarak yalnızca tensörleri desteklemektedir. Tensörler, aşağıdaki veri türlerindeki elemanlara sahip veri dizileridir:

ONNX türü Karşılık gelen MQL5 türü ONNX_DATA_TYPE_BOOL bool ONNX_DATA_TYPE_FLOAT float ONNX_DATA_TYPE_UINT8 uchar ONNX_DATA_TYPE_INT8 char ONNX_DATA_TYPE_UINT16 ushort ONNX_DATA_TYPE_INT16 short ONNX_DATA_TYPE_INT32 int ONNX_DATA_TYPE_INT64 long ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16 — ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE double ONNX_DATA_TYPE_UINT32 uint ONNX_DATA_TYPE_UINT64 ulong ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64 — ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128 complex ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16 — ONNX_DATA_TYPE_STRING —

ONNX modellerine girdi/çıktı değerleri olarak yalnızca diziler, vektörler veya matrisler (bunlara Veriler olarak değineceğiz) beslenebilir.

İletilen parametre türü, ONNX modelinin parametre türüyle eşleşmiyorsa ve OnnxRun, ONNX_NO_CONVERSION bayrağı belirtilmeden çağrıldıysa, otomatik veri dönüştürme uygulanacaktır. Otomatik dönüştürme, ONNX modeli çalıştırılmadan önce, kullanıcı Verilerinin ilgili dönüştürmeyle ONNX tensörlerine kopyalanacağı anlamına gelir.

ONNX modeli otomatik dönüştürme olmadan çalıştırıldığında, model herhangi bir ek kopyalama olmaksızın Veriler kullanılarak hesaplanacaktır.

ÖNEMLİ! Otomatik dönüştürme aşırılığı (truncate) kontrol etmez, bu nedenle ONNX modeline girdi olarak kullanılan verileri ve türlerini dikkatle izlemelisiniz.

Otomatik dönüştürme, aşağıdaki ONNX türlerini desteklemektedir:

Desteklenmeyen türler:

Tensör türlerine göre otomatik dönüştürme kuralları

MQL5 türü, model tarafından desteklenen türler listesinde yer almıyorsa, ONNX modelinin çalıştırılması ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED hatası (hata kodu 5802) geri döndürecektir.

Not: Otomatik dönüştürme sırasında, color türü uint olarak, datetime türü de long olarak işlenir.

Girdi değerlerini otomatik dönüştürme

ONNX türü (tensör elemanı türü) Otomatik dönüştürme tarafından desteklenen MQL5 türü ONNX_DATA_TYPE_BOOL bool, char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long, float, double, complex Dönüştürme sırasında Veri elemanları, 0'a karşı basit bir karşılaştırmayla kontrol edilir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16 float, double ONNX_DATA_TYPE_FLOAT char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long, ulong, float, double ONNX_DATA_TYPE_UINT8 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_INT8 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_UINT16 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_INT16 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_INT32 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_INT64 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_UINT32 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_UINT64 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64 complex ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128 complex

Çıktı değerlerini otomatik dönüştürme

ONNX türü (tensör elemanı türü) Otomatik dönüştürme tarafından desteklenen MQL5 türü ONNX_DATA_TYPE_BOOL bool, char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long, float, double, complex Tensör elemanı sıfırsa, Veri elemanı 0 olarak ayarlanır; aksi takdirde, değer 1'dir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16 float, double ONNX_DATA_TYPE_FLOAT char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long, ulong, float, double ONNX_DATA_TYPE_UINT8 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_INT8 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_UINT16 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_INT16 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_INT32 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_INT64 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_UINT32 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_UINT64 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT'a bakın ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64 complex ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128 complex

