MQL5 ReferansıONNX ModelleriOnnxGetInputTypeInfo
OnnxGetInputTypeInfo
Modelden girdi türünün tanımını alır.
bool OnnxGetInputTypeInfo(
Parametreler
onnx_handle
[in] OnnxCreate veya OnnxCreateFromBuffer aracılığıyla oluşturulan ONNX oturumu nesnesinin tanıtıcısı.
index
[in] 0'dan başlayarak girdi parametresinin indeksi.
typeinfo
[out] Girdi parametresinin türünü tanımlayan OnnxTypeInfo yapısı.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür. Hata kodunu almak için GetLastError fonksiyonunu çağırın.